Delegação do FMI satisfeita com aplicação de programa de apoio a infra-estruturas

A cooperação entre o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Governo nigerino vai muito bem, declarou ontem em Bamako o director-geral adjunto da referida instituição, David Lipton, citado pela Reuters.

Fotografia: DR



“Estamos a intervir no âmbito de um programa de apoio, porque o país tem ambições de desenvolver a educação, infra-estruturas e tudo isto num contexto de desafios de segurança”, acrescentou Lipton, no termo de uma audiência que lhe concedeu o Presidente nigerino, Issoufou Mahamadou.

“Queremos fazer com que o nosso acompanhamento possa ajudar o país a avançar para a realização dos seus objectivos e iremos reforçar a cooperação nesta direcção”, indicou.

No final da primeira audiência com o Governo, o chefe da delegação do FMI disse que a sua visita, a primeira ao Níger, visa compreender melhor a situação neste país. Afirmou que o Presidente da República deu-lhes uma visão muito ampla da situação no Níger.