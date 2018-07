Mundo

Demissões no Governo de May por desacordo sobre “Brexit”

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Boris Johnson, apresentou ontem a sua demissão horas depois de uma decisão semelhante do ministro para o Brexit, David Davis.

Boris Johnson bateu com a porta ao pedir demissão do cargo de chefe da diplomacia

Fotografia: DR

Os dois casos acontecem num momento crucial para o Governo da primeira-ministra Theresa May, que negoceia com Bruxelas aspectos ligados com a saída do Reino Unido do bloco comunitário da União Europeia.

De acordo com a BBC, o anúncio da demissão de Boris Johnson surgiu meia hora antes de um discurso da primeira-ministra britânica no Parlamento, onde terá falado sobre o seu novo plano do Brexit.

As demissões são vistas como mais um sinal de que o Governo de Theresa May está a atravessar algumas dificuldades por causa dos planos da primeira-ministra em negociar de forma suave a ruptura com a União Europeia.

David Davis havia invocado discordar com o plano revelado na sexta-feira para a criação de uma zona de livre comércio entre o Reino Unido e União Europeia que implicava manter o mesmo conjunto de regras para bens.

Na sua carta de demissão, Davis alegou que a proposta de criar uma zona de livre comércio entre o Reino Unido e a UE ao aderir às regras europeias de controlo, aprovada na sexta-feira, deixa o país “na melhor das hipóteses, numa posição de negociação fraca, e possivelmente inaceitável”.

Manifestando discordância com o plano de Theresa May, disse que, na sua opinião, “a consequência inevitável das políticas propostas será tornar o suposto controlo pelo Parlamento ilusório, e não real”. Invocou ainda ser do interesse nacional um ministro responsável pelas negociações para o Brexit “que seja entusiasta da sua estratégia, e não apenas um recruta relutante”. Entretanto, o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, pediu já a demissão da primeira-ministra, acusando-a de incapacidade em negociar um acordo para o Brexit.

“Num momento tão crucial para o nosso país nestas negociações cruciais, precisamos de um Governo que seja capaz de governar e ne-gociar para o bem deste país e seu povo. O Governo precisa agir em conjunto e fazê-lo rapidamente e se não puder, deve abrir caminho para aqueles que podem”, afirmou no Parlamento.

Segundo o líder trabalhista, “este não é um plano abrangente para os empregos no Reino Unido e para a economia que o povo deste país merece. Essas propostas ficam muito aquém de uma união aduaneira abrangente, algo que os sindicatos e empresários vêm exigindo”.

A proposta, em vez disso, “é um plano complexo que já foi ridicularizado pelos próprios membros do Governo como burocrático e de difícil concretização”.

Corbyn falava após a intervenção da primeira-ministra a propósito do plano apresentado na sexta-feira.



Novo ministro para “Brexit”

A primeira-ministra britânica, Theresa May, nomeou ontem Dominic Raab como novo ministro para o “Brexit”, após a renúncia no domingo de David Davis, por estar em desacordo com a estratégia do Governo. Raab, até então secretário de Estado em diferentes ministérios, irá liderar as negociações com Bruxelas sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

O político, de 44 anos, do grupo favorável a um “Brexit” duro ou ruptura total com os "vinte e sete", substitui Davis, que deixou o cargo por “uma questão de princípio” ao discordar do plano de futura relação bilateral britânica-União Europeia estipulado na sexta-feira pelo Governo na residência oficial campestre de Chequers.

Nascido em 25 de Fevereiro de 1974, Dominic Raab, antigo advogado, ganhou a cadeira na Câmara dos Comuns nas eleições de 2010, após a qual ocupou secretarias de Estado no Ministério de Justiça e, desde Janeiro de 2018, no de Habitação, Comunidades e Governo local.

Embora o seu perfil não seja muito conhecido, o que pode favorecê-lo no novo car-go, no passado pronunciou-se a favor de um “Brexit” duro e contra a imigração.

A renúncia de Davis abriu uma crise no Governo britânico e vários deputados conservadores, assim como a oposição trabalhista, pediram a renúncia da primeira-ministra, Theresa May.

A líder conservadora compareceu ontem à tarde na Câmara dos Comuns e posteriormente diante do grupo parlamentar “tory” para defender os seus planos de futura relação com o bloco europeu, que ainda não foram enviados oficialmente a Bruxelas.

A nova proposta de relação bilateral britânica-Europa comunitária, estipulada “na última hora” pelos ministros na reunião de sexta-feira, contempla a criação de um mercado comum de bens, com certa harmonização legislativa e aduaneira, o que foi muito criticado pelos deputados conservadores partidários de um “Brexit” radical.