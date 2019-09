Mundo

Democratas acusam Trump de trair os Estados Unidos

O Presidente dos EUA pediu ao homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, para que investigasse o ex-vice-Presidente dos EUA em relação a uma empresa onde o filho trabalhava. O pedido foi feito durante uma conversa telefónica, em Julho, cuja transcrição, pela Casa Branca, confirmou, na quarta-feira, a veracidade dos factos de que está a ser acusado.

A presidente da Câmara dos Representantes confirma haver matéria para a destituição de Trump

Fotografia: DR

Trump "traiu o nosso país", reagiu, de imediato, a senadora Hillary Clinton. Numa conversa telefónica, Donald Trump pediu ao homólogo ucraniano para saber se o ex-vice-Presidente Joe Biden mandou encerrar a investigação sobre uma empresa, na qual trabalhava o filho, Hunter. Isto é o que revelou o resumo da transcrição da chamada telefónica.

Em função da gravidade do facto, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, anunciou, na terça-feira, que os democratas decidiram avançar com uma investigação oficial de "impeachment" e ordenou que seis comissões continuassem com as investigações sobre as acções do Presidente.

Os democratas acusaram Trump de solicitar a ajuda da Ucrânia para difamar Biden, o principal candidato à nomeação democrata, antes das eleições de Novembro de 2020.

"Há muita conversa sobre o filho de Biden, que Biden parou a investigação e muitas pessoas querem descobrir sobre isso, então tudo o que puderes fazer com o procurador-geral seria óptimo", disse Trump no telefonema com Zelenskiy, segundo o resumo fornecido pelo Departamento de Justiça norte-americano.

"Biden gabou-se de ter parado a investigação, então se você puder pesquisar isso... A mim parece-me algo horrível", pode ler-se na transcrição divulgada.

Elizabeth Warren, outra candidata à nomeação democrata, considera que com esta versão dos acontecimentos o Presidente está em risco. A Administração Trump tem de cumprir a Lei. Agora", exigiu a senadora do Massachusetts.

O senador republicano, Lindsey Graham, presidente da Comissão da Justiça do Senado, considera que o que revela a transcrição não é o suficiente para pedir a destituição do Presidente dos Estados Unidos. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, voltou a afirmar que Donald Trump "vai ser responsabilizado" e que ninguém "está acima da Lei". Mais tarde, Nancy Pelosi emitiu um comunicado no qual afirma que a transcrição do telefonema mostra que o "Presidente envolveu-se num comportamento que mina a integridade das nossas eleições". O republicano Mitt Romney não escondeu que o resumo da conversa telefónica "é profundamente perturbador". O senador do Utah que s o presidente dos EUA pede a um líder estrangeiro para este tipo de investigação é perturbador.