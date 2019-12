Mundo

Democratas querem dois artigos do impeachment aprovados

O presidente do Comité Judiciário da Câmara de Representantes dos EUA, Jerrold Nadler, disse, ontem, que espera que, pelo menos, dois artigos de acusações de "impeachment" contra o Presidente Donald Trump sejam aprovados, ainda esta semana.

Fotografia: DR

O presidente do Comité Judiciário da Câmara de Representantes dos EUA, Jerrold Nadler, disse, ontem, que espera que, pelo menos, dois artigos de acusações de "impeachment" contra o Presidente Donald Trump sejam aprovados, ainda esta semana. O Comité Judiciário da Câmara de Representantes reuniu se formalmente ontem, para receber as conclusões do inquérito para a destituição do Presidente Donald Trump, acusado de abuso no exercício de funções.

Depois das declarações iniciais de advogados do Comité Judiciário, os advogados do Comité

de Inteligência (onde o inquérito teve início) apresentarão os resultados da investigação, que ao longo das últimas semanas acolheu depoimentos

de várias testemunhas.

O presidente do Comité Judiciário diz que as conclusões revelarão argumentos suficientes

para a redacção, pela Câmara de Representantes, de pelo menos dois artigos de "impeachment", que provem que Trump cometeu "crimes e delitos graves".