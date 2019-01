Mundo

Democratas aprovam medidas contra paralisação do Governo

A maioria democrata da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou medidas para terminar com o impasse sobre o encerramento parcial de serviços do Governo federal norte-americano que dura aproximadamente duas semanas.

O braço de ferro entre Trump e o Congresso está a afectar milhões de trabalhadores federais

Fotografia: DR

No começo dos trabalhos do 116º Congresso dos EUA, a Câmara aprovou dois documentos de financiamento temporário que permitiriam a reabertura dos serviços afectados, com fundos para o controlo fronteiriço, mas que não inclui o financiamento para a construção do muro entre o México e os Estados Unidos.

Por essa razão, os documentos não deverão ser aprovados quando subirem ao Senado, controlado pelos republicanos. Um dos textos garantiria até 30 de Setembro os orçamentos para a maioria das administrações federais atingidas, enquanto o outro financiaria até 8 de Fevereiro o orçamento da Segurança Interna - uma forma de ganhar tempo até se encontrar um compromisso na questão da fronteira.

“Esta votação é inútil e não fornece os meios de que necessitamos para garantir a nossa fronteira”, denunciaram os republicanos.

Os democratas dizem que são a favor do fortalecimento de algumas medidas de segurança, mas rejeitam firmemente a ideia de um muro que consideram “ineficaz" e “caro” demais. Assim, 25 por cento das administrações norte-americanas vão continuar paralisadas.

O encerramento parcial dos serviços nos Estados Unidos afecta agências de dez departamentos do Executivo, incluindo Transporte e Justiça, bem como dezenas de parques nacionais, que geralmente são uma grande atracção turística. Esta situação também afecta 800 mil dos 2,1 milhões de trabalhadores federais, que não recebem ordenado enquanto o Governo permanecer fechado.



Tempos difíceis

para Trump

Na quinta-feira entrou em funções um Congresso renovado, com a Câmara dos Representantes tomada pelos democratas, apesar de os republicanos manterem o controlo do Senado.

Os 235 representantes democratas querem desde o primeiro momento contrariar as políticas do Presidente Donald Trump.

A pergunta é: como é que vão ser os dois próximos anos na relação entre a Casa Branca e o Congresso? O início promete ser tumultuoso, com Trump a reclamar 5 mil milhões de dólares para avançar com a construção de uma parte do muro na fronteira com o México (o orçamento total do projecto é de 23 mil milhões de dólares) deixando reféns milhares de trabalhadores federais.

Ainda ontem, Trump reiterou que a medida - que afecta cerca de 25 por cento do Executivo federal - vai "durar o tempo que for necessário" e recebeu os líderes do Congresso. O Chefe de Estado norte-americano sinalizou que poderia também usar como moeda de troca um acordo sobre as centenas de milhares de jovens imigrantes ilegais.

Os tribunais federais bloquearam o objectivo de Trump em encerrar o programa iniciado em 2012 pelo ex-Presidente democrata Barack Obama, que permitiu a que as crianças que entraram nos Estados Unidos de forma não legal não fossem deportadas e pudessem receber visto de trabalho. Após uma reunião na Casa Branca no domingo, o senador republicano Lindsey Graham disse que Trump estava receptivo a um acordo que envolvesse os jovens imigrantes em troca de financiamento para as fronteiras.

As perspectivas para o Orçamento democrata ser aprovado no Senado são escassas. O líder da maioria no Senado, o republicano Mitch McConnell, informou que não vão aprovar medidas orçamentais que Trump não apoia. Mas também os republicanos no Senado estão limitados nesse campo: todas as leis orçamentais têm de ser aprovadas por uma maioria de 60 senadores - os republicanos são 53 em 100.

O Congresso pode também trazer uma grande mudança de tom no que respeita às investigações relacionadas com as eleições presidenciais de 2016 e sobre o alegado conluio entre russos e Donald Trump.

Os republicanos da Câmara que criticaram o Departamento de Justiça e o investigador especial Robert Mueller não vão poder convocar audiências nem chamar testemunhas; pelo contrário, os democratas ganham esses poderes.