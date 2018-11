Mundo

Democratas podem reconquistar o Capitólio

Milhões de americanos escolheram ontem novos membros do Senado e da Câmara dos Representantes(câmara baixa), senadores e governadores de 36 Estados.

Milhões de cidadãos norte-americanos afluiram em massa às urnas logo ás primeiras horas

Fotografia: DR

Até ao fecho desta edição, as projecções indicavam que os democratas deverão re-conquistar uma maioria na Câmara, ao mesmo tempo que se espera que os republicanos mantenham o controlo do Senado. Ainda que parcial, uma vitória do lado democrata poderá imobilizar as iniciativas da presidência até às próximas eleições, em 2020. Isto porque o Congresso norte-americano – actualmente dominado por maioria republicanas nas duas câmaras - poderá ficar totalmente dividido já a partir do próximo ano, quando começa a nova sessão legislativa.

As eleições intercalares podem permitir uma alteração radical de forças entre os Republicanos e Democratas.

Neste momento, os Republicanos controlam a Câmara de Representantes e o Senado, com uma margem confortável na câmara baixa (235 congressistas contra 193 congressistas Democratas) e com uma margem curta a câmara alta (51 contra 47 senadores Democratas e dois independentes).

A maioria na câmara baixa permitirá aos Democratas procurar dificultar a vida política de Donald Trump, podendo, por exemplo, iniciar um processo de 'impeach-

ment', por suspeitas de conluio com uma alegada in-terferência russa nas eleições presidenciais e obstrução à Justiça, ou obstaculizar a agenda legislativa Republicana, em particular na área fiscal.

/>Ainda assim, se os Republicanos mantiverem a maioria no Senado, a influência Democrata será sempre limitada e circunscrita a um mais aceso debate político.

Mas os assessores de Donald Trump mostravam-se preocupados com os sinais de desgaste da popularidade do Presidente e com a perda de uma parte importante da sua base de apoio, essencial para acalentar as ambições de uma reeleição, dentro de dois anos.

Nas últimas semanas antes da realização das eleições, o Presidente norte-americano participou em comícios e acções de campanha um pouco por todo o país. Em seis dias, Donald Trump percorreu oito Estados e realizou um total de onze comícios, num esforço de mobilizar as hostes republicanas.

“Tudo o que conquistámos até agora está em jogo”, afirmou Donald Trump durante um dos três últimos comícios, na segunda-feira.

É de assinalar que, nestas eleições intercalares, o partido do Presidente costuma ser penalizado pelo eleitorado, tal como aconteceu ao democrata Barack Obama em 2010 e 2014.

O resultado desses dois escrutínios ditou um cenário complexo para o anterior Presidente norte-americano, o que lhe dificultou a aprovação de leis e a adopção de medidas onde o Capitólio tem uma palavra a dizer, como foi o caso do debate em torno da reforma do sistema de saúde.