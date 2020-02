Denunciada campanha contra as redes sociais

Mundo

As autoridades marroquinas prenderam, desde Setembro, pelo menos, dez activistas, artistas e outros cidadãos por exprimirem opiniões nas redes sociais, denunciaram, ontem, à Lusa, duas organizações não-governamentais (ONG), incluindo a Human Rights Watch (HRW), que apelaram à libertação.

Os detidos são acusados de desrespeito ao rei, ofensa às instituições do Estado e ultraje dirigido a funcionários públicos, referem a HRW e a Associação Marroquina de Direitos Humanos (AMDH), em comunicado conjunto, exortando as autoridades a “libertá-los de imediato e abandonar as acusações que lhes foram dirigidas”.

“Nenhum foi perseguido com base no código penal da imprensa e da edição”, mas na base do direito penal, referiram as ONG, ao sublinharem que os detidos “apenas se limitaram a exprimir de forma pacífica opiniões críticas nas redes sociais”.

“Perante a erosão da auto-censura, as autoridades reprimem freneticamente com o objectivo de estabelecer as linhas vermelhas”, declarou Ahmed Benchemsi, director de comunicação da HRW para a região do Médio Oriente e África do Norte.

As duas ONG citam, entre outros, o caso do jornalista Omar Radi, que arrisca até um ano de prisão por ter criticado um juiz na rede social Twitter, e de dois activistas na rede social de partilha de vídeos YouTube, condenados a quatro e três anos de prisão “por falta de respeito ao rei”.

“Pela mesma infracção, os tribunais condenaram a três e quatro anos de prisão dois estudantes liceais”, assinalam ainda a HRW e a AMDH.

O primeiro estudante foi sentenciado por ter partilhado na rede social Facebook as palavras de uma canção que critica o sistema monárquico, e o segundo por ter ecoado num estádio uma canção 'rap' que escreveu. A sua pena foi de seguida reduzida para oito meses em apelo.