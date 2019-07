Mundo

Deputado iraniano promete destruir Israel

O presidente do Comité Nuclear do Parlamento do Irão, o deputado Mojtaba Zonnour, disse que Israel será o primeiro país a sentir as consequências, caso haja um ataque dos Estados Unidos contra o Irão.

Irão pretende destruir a nação judia, Israel

Fotografia: DR

"Se os EUA nos atacarem, Israel terá apenas meia hora de vida", disse Mojtaba Zonnour, segundo a agência de notícias "Mehr".

Além disso, Zonnour descreveu como "engano político" a declaração que o Presidente dos EUA, Donald Trump, havia postado em sua conta no Twitter, a 21 de Junho, sobre a suspensão dos ataques planejados contra três alvos no Irão.

No dia 20 de Junho, a Guarda Revolucionária Iraniana derrubou um "drone" espião americano que fez incursões no espaço aéreo do país, no estreito de Hormuz.

O governo do Irã apresentou um protesto à ONU pela violação de seu espaço aéreo pelos Estados Unidos.

As tensões entre Washington e Teerão continuam a aumentar desde Maio de 2018, após a retirada unilateral dos EUA do Plano de Acção Conjunto Global e a imposição de várias sanções contra o Irão.