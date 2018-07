Mundo

Deputado árabe israelita contra lei discriminatória

O deputado árabe israelita Zuheri Bahlul anunciou a demissão do Parlamento em protesto contra a lei que define Israel como “Estado-Nação do povo judeu”, que considera “discriminatória contra os árabes”.

Lei que define Israel como Estado judeu divide os deputados

Fotografia: DR

“Quando terminar a interrupção [das férias de Verão] da Knéset (Parlamento israelita), a demissão será efectiva e prometo que não me voltarei a sentar nesta Knéset”, disse a um canal televisivo um palestiniano que ficou em Israel após a sua criação em 1948, membro do grupo de centro-esquerda União Sionista.

Questionado se esta não era uma decisão demasiada drástica, o deputado, um antigo comentador desportivo, respondeu que “o drástico foi a aprovação da lei Estado-Nação, que põe a população árabe, de forma oficial e constitucional, fora do reino da igualdade em Israel”.

O antigo líder da União Sionista, Isaac Herzog, saudou a posição de Zuheri Bahlul e defendeu que “as vozes das minorias em Israel têm de ser ouvidas”, de acordo com uma notícia da televisão estatal Kan.

A lei Estado-Nação, com peso constitucional, que estabelece que só os judeus têm direito à autodeterminação em Israel, foi recentemente aprovada, desencadeando duras críticas das minorias israelitas, da comunidade internacional e de grupos judeus na diáspora.

No domingo passado, líderes da comunidade drusa - com mais de 130 mil pessoas em Israel, que cumprem o serviço militar obrigatório e que sentem uma vinculação especial com o país - interpuseram um recurso junto do Tribunal Supremo contra a lei, que classificaram de “acto extremo” de discriminação contra as minorias.

Alguns ministros garantiram à comunidade drusa que vão propor emendas à lei para ter em conta os membros desta minoria.

A lei aprovada pelo Parlamento de Israel, com o apoio do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, declara que o estabelecimento de “localidades judaicas é de interesse nacional” e torna o hebraico a única língua oficial do país, estatuto que anteriormente também abrangia o árabe.

Os drusos, que vivem sobretudo na Galileia, Norte de Israel, falam árabe e professam uma fé derivada de um Islão muito heterodoxo.

A lei, que se enquadra na categoria de “leis básicas” que servem como Constituição em Israel, também proclama que Jerusalém é a capital de Israel, incluindo a parte palestiniana da cidade anexada pelo Estado judaico.

A Organização das Nações Unidas nunca reconheceu esta anexação.