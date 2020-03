Mundo

Deputados ucranianos votam demissão do chefe do Governo

O Parlamento ucraniano ratificou, ontem, a demissão do Primeiro-Ministro Oleksiy Honcharuk, apresentada a pedido do Presidente Volody-myr Zelensky, e designou De-nis Chmygal como sucessor.

Volodymyr Zelensky acusa Executivo de fracos resultados

Fotografia: DR

Após a ratificação da de-missão de Honcharuk, os deputados aprovaram a nomeação para a chefia do Governo de Denys Chmygal, um homem pouco conhecido, que há um mês era um dos vice-primeiros-ministros.

No total, 291 deputados votaram favoravelmente a candidatura proposta por Zelensky para substituir Oleksiy Honcharuk.

Nesta votação prévia, 353 deputados aprovaram o afastamento do antigo chefe do Executivo, no poder há apenas seis meses e muito criticado pelo Chefe de Estado devido aos fracos resultados económicos e sociais.

“Sejamos objectivos, o Governo tem qualidades” mas “para os ucranianos não chega”, declarou Zelenskiy perante os deputados antes da votação, ao evocar inúmeros problemas sociais que não foram solucionados.

“Cerca de 10 milhões dos nossos cidadãos vivem no limiar da pobreza” e entre “os 11 milhões de reformados, a maioria recebe menos de dois mil hryvnias (cerca de 70 euros) por mês”, assinalou Zelenskiy.

O Presidente ucraniano também criticou as forças de segurança, que acusou de laxismo.