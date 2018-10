Mundo

Derrocada provoca quarenta mortes

Pelo menos 40 pessoas morreram, mas o número de vítimas pode chegar a cem, na sequência de um deslizamento de terra ocorrido na quinta feira, que arrasou o distrito de Bududa, leste do Uganda, informaram as autoridades.

“Um rio transbordou em Bududa depois de uma forte chuva e causou um deslizamento de terra na montanha. Grandes rochas rolaram por uma aldeia no condado de Bukalasi e provocaram várias mortes”, informou o responsável do Departamento de Gestão de Desastres, Martin Owor.

Segundo investigações, a forte corrente do rio Tsuume, que saiu do seu leito, destruiu dois centros comerciais e duas escolas próximas das encostas do monte Elgon. Algumas áreas continuam inacessíveis por isso o número de alunos e professores mortos neste incidente pode ser maior.

“Esperamos encontrar mais vítimas à medida que as equipas de resgate possam ter acesso a todas as áreas próximas da encosta do monte Eldgon”, disse a porta-voz da Cruz Vermelha ugandesa, Irene Nakasiita.