Desabamento de uma mina de rubis causa onze mortos

Metro de superfície de Luanda começa a ser construído este ano

A empresa alemã Siemens Mobility vai construir, a partir deste ano, o Metro de Superfície de Luanda, no âmbito de uma Parceria Público-Privada. O memorando de entendimento, que dará suporte à construção do Metro de Superfície, foi assinado ontem, em Luanda, pelo director executivo da empresa, Michael Peter, e o ministro dos Transportes de Angola, Ricardo D’Abreu, no quadro da visita que a Chanceler alemã, Angela Merkel, efecttuou ao país.