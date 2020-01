Mundo

Desalojadas centenas de migrantes em Paris

As autoridades francesas desalojaram, ontem, centenas de migrantes que se encontravam acampados junto à Porta de Aubervilliers, no Noroeste de Paris. A delegação do Governo, através de uma mensagem difundida pela rede social Twitter, referiu que vai propor “uma solução de alojamento” a todos os desalojados que pretendam ajuda.

Autoridades francesas garantem novos alojamentos na capital

Fotografia: DR

A maior parte das pessoas que se encontravam no acampamento, entre 900 e 1.800 migrantes, de acordo com números provisórios, foram transportadas de autocarro para centros de acolhimento e ginásios da zona. A operação, que começou às 6h00 locais (5h00 em Angola), terminou três horas mais tarde.

Desde 2015, realizaram-se 60 operações do género, em Paris. Em Novembro foi feito o desmantelamento de um acampamento de grandes dimensões, nas Portas de la Chapelle, tendo sido retiradas do local 1.606 migrantes e requerentes de asilo. O chefe da Polícia, Didier Lallement, afirmou que os locais dos acampamentos vão ser alvo de vigilância para que não voltem a ser novamente ocupados.