Mundo

Desastre com autocarro mata 22 pessoas

Pelo menos 22 pessoas, entre as quais três crianças, morreram sábado à noite num acidente de autocarro que ocorreu numa cidade

do norte do Uganda.

Fotografia: DR

Segundo a Polícia local, o acidente deu-se quando o autocarro em que seguiam as vítimas embateu de frente com um tractor que circulava sem luzes numa estrada de Kiryandongo, a 22 quilómetros de Kampala.

Na sequência do embate morreram 22 das 30 pessoas que seguiam no autocarro, entre elas três crianças, tendo os feridos sido evacuados para Kampala.

O Uganda lidera a lista dos países do mundo onde se registam mais acidentes rodoviários, sendo isso atribuído ao mau estado

das estradas e às deficientes condições dos veículos em circulação.