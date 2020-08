Descarrilamento de comboio na Escócia faz pelo menos um morto

População vandaliza esquadra no Bengo

A Polícia Nacional e o Serviço de Investigação Criminal realizaram, segunda-feira, na comuna do Úcua, município do Dande, província do Bengo, uma micro operação, que culminou com a detenção de seis cidadãos nacionais, suspeitos de terem vandalizado a Esquadra da Polícia Nacional e o destacamento do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros.