Mundo

Descarrilamento de comboio na RDC provoca 50 mortos

Pelo menos 50 pessoas morreram quando um comboio descarrilou esta madrugada perto de Mayibaridi, no sudeste da República Democrática do Congo (RDC), anunciaram hoje as autoridades locais.

Fotografia: DR

"Outro desastre. Descarrilamento às 3 horas da manhã em Tanganyika, nas proximidades da localidade de Mayibaridi. Balanço provisório: 50 mortos e vários feridos", escreveu o ministro da Acção Humanitária, Steve Mbikayi, no Twitter. O Governo convocou já uma reunião de emergência sobre este acidente, mas ainda se desconhecem as razões do acidente.