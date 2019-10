Mundo

Descendentes de judeus pedem nacionalidade espanhola

Mais de 130 mil descendentes de judeus originários da Península Ibérica (Sefarditas), expulsos há 500 anos, solicitaram a nacionalidade espanhola, a maioria deles cidadãos de países da América Latina, segundo dados divulgados ontem pelo Ministério da Justiça espanhola.

O processo aberto há quatro anos pelo Governo de Madrid para conceder a nacionalidade espanhola aos Sefarditas expulsos de Espanha em 1492 terminou segunda-feira com 132.226 pedidos registados.

A maioria dos pedidos foi feita por cidadãos do México (cerca de 20 mil), Venezuela (cerca de 14.500) e Colômbia (cerca de 13.500) de acordo com os números divulgados.

Todos eles beneficiaram de uma lei aprovada em 2015, que permitiu aos Sefarditas solicitar a nacionalidade espanhola sem terem de residir em Espanha e manter a sua própria, no caso dos descendentes que tivessem um vínculo especial com a Espanha através do conhecimento da língua e da cultura.

O Parlamento espanhol pretendia reparar o que Madrid considera ser um “erro histórico”: a expulsão de cerca de 200 mil judeus pelos reis católicos Isabel e Fernando, em nome da “pureza” da raça.

Na altura, os judeus fugiram principalmente para o Império Otomano e para o Norte de África.

Em Portugal houve um processo idêntico ao ocorrido em Espanha, depois de o país ter pedido desculpa pela expulsão dos judeus, e em Março de 2015 publicado um diploma que concede o direito de cidadania aos descendentes dessas famílias.

O número de pedidos de nacionalidade portuguesa por judeus com origem Sefardita cifrava-se em 33 mil, afirmou, em finais de Maio, Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo de Portugal. Para solicitar a nacionalidade, o requerente precisa comprovar a descendência , obtendo o Certificado da Comunidade Judaica até serem satisfeitas todas as da Lei de Nacionalidade.