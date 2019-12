Mundo

Descoberta vala comum com 643 corpos de civis

Uma vala comum com os restos mortais de 643 civis foi descoberta perto de um campo de batalha do Estado Islâmico no Iraque, anunciou ontem a Lusa. As autoridades acreditam que os corpos encontrados no interior deverão pertencer a membros de uma tribo sunita tomada como alvo pelas milícias iraquianas.

Fotografia: DR

Segundo o meio de comunicação saudita Al Arabiya, citado pelo Independent, fontes oficiais confirmaram que os corpos encontrados na berma de uma estrada, a 5 quilómetros de Fallujah, pertenciam à tribo al-Muhamdah - um grupo que desapareceu em 2016 e que não foi visto desde então.

O território pode ter estado sob o controlo de soldados iraquianos, que dão pelo nome de Unidades de Mobilização Popular (PMU), um conjunto de milícias acusadas pelos EUA e Israel de serem apoiadas pelo Irão. Essas milícias estavam entre outras envolvidas na retirada do Estado Islâmico do país e foram a chave na batalha de Fallujah, onde lutaram lado a lado com o Exército iraquiano para libertar a cidade, em 2016.