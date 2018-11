Mundo

Descobertas mais de 200 valas comuns

Mais de 200 valas comuns, com cerca de 12 milcorpos, foram descobertas em diversas províncias iraquianas, podem ter sido feitas pelo grupo Estado Islâmico, entre 2014 e 2017, anunciou ontem a ONU, que estima existirem "muitas mais".

O crime é atribuído a grupos do Estado Islâmico

Fotografia: DR

No relatório, a Missão das Nações Unidas de Assistência ao Iraque e o Gabinete dos Direitos Humanos das Nações Unidas apelam às autoridades iraquianas, que preservem os locais para que seja possível extrair provas de crimes dos extremistas islâmicos, e dar respostas às famílias dos desaparecidos.

De entre as valas comuns, descobertas nas províncias de Ninive, Kirkuk e Salaheddine (norte), assim como, em al-Anbar (oeste), apenas 28 foram investigadas e 1.258 corpos exumados pelas autoridades iraquianas, segundo a ONU.

A Organização admite, que algumas escondam vários milhares de cadáveres, como é, provavelmente, o caso de uma cavidade natural a sul de Mossul, o antigo bastião do EI, no Norte do país, onde os habitantes contam que os jihadistas executavam, diariamente, dezenas de iraquianos, nomeadamente, membros das forças de segurança.Mais de um ano, após o anúncio por Bagdad da vitória sobre o EI, "as provas reunidas nestes locais serão centrais", defende o relatório.