Mundo

Descobertas valas comuns em antigo bastião rebelde

Um total de sete valas comuns com mais de 100 corpos não identificados foi descoberto perto da cidade de Bukamal, antigo bastião do grupo Estado Islâmico, no leste da Síria, noticiou ontem a agência Sana.

Fotografia: DR

A agência síria acusa o Estado Islâmico (EI) de estar na origem do massacre.

“As equipas de defesa civil e o Crescente Vermelho sírio encontraram 101 corpos, a maioria dos quais foi alvo de tortura e de maus tratos antes da execução”, referiu a Sana, indicando que continuam os trabalhos “para recuperar mais corpos” na-quela cidade da província de Deir Ezzor.

Os esforços das equipas centram-se na “identificação dos corpos já encontrados, alguns dos quais são de mulheres”, disse à agência France Press uma fonte do Crescente Vermelho sírio que pediu o anonimato.

“Os corpos têm marcas de tortura e alguns tinham sido vendados e algemados”, indicou, adiantando não poder determinar a data das mortes. Em vídeo divulgado pela Sana, um militar não identificado refere que “parece que a maior parte das pessoas foram executadas com tiros na cabeça”. Desde o início de 2018, o Exército sírio descobriu várias valas comuns com dezenas de corpos na província de Raqa (norte), onde os rebeldes multiplicaram os abusos.