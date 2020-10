Mundo

Descobertos 59 sarcófagos enterrados há 2.600 anos

O ministro do Turismo e Antiguidades do Egipto anunciou, ontem, que uma equipa de arqueólogos desenterrou dezenas de sarcófagos antigos numa vasta necrópole no sul da cidade do Cairo. Segundo a Reuters, Khalid el-Anany disse que pelo menos 59 sarcófagos selados, com múmias dentro da maior parte deles, estariam enterrados em três poços há mais de 2.600 anos.

Equipa de arqueólogos encontrou múmias dentro da maior parte dos sarcófagos selados

Fotografia: DR

“Considero que isto é o início de uma grande descoberta”,disse el-Anany, acrescentando que existe um número desconhecido de caixões que ainda não foram desenterrados na mesma área.



Khalid el-Anany falava durante uma conferência de imprensa na popular Pirâmide de degraus de Djoser, em Saqqara, local onde foram encontrados os sarcófagos. O planalto de Saqqara hospeda pelo menos 11 pirâmides, incluindo a Pirâmide Escalonada, junto com centenas de túmulos datados da 1ª Dinastia (2920 a.C.-2770 a.C.) ao período copta (395-642).

Mostafa Waziri, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades, disse que os estudos iniciais demonstram que os sarcófagos foram feitos para padres, altos funcionários e elites do final do Período Faraónico (664-525 a.C.).