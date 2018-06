Mundo

Desconhecido ataca jornal na holanda com uma carrinha

Um homem embateu ontem com uma carrinha contra a sede do "De Telegraaf", um dos principais jornais holandeses, antes de incendiar o veículo, um ataque que o primeiro-ministro descreveu como "uma bofetada na liberdade de imprensa e na democracia holandesa".

Fotografia: DR

Ninguém ficou ferido no ataque contra a sede do jornal, quedivulgou o vídeo do ataque no seu site, mostrando um homem a embater duas vezes com uma carrinha branca contra o edifício, antes de sair e lançar fogo ao veículo.Depois o atacante foge num carro que se encontrava à sua espera. O primeiro-ministro Mark Rutte disse que não são conhecidos muitos detalhes sobre o ataque.

"Estamos em alerta e a Polícia vai fazer tudo para apanhar os culpados", adiantou. Não existem informações sobre se o ataque ao jornal, conhecido pelas notícias de crimes, teve motivações extremistas."O "De Telegraaf" é um jornal que tem uma perspectiva muito clara e bons jornalistas de investigação, focados nos casos do crime.