Desmantelada rede de tráfico de humanos

Ministro da justiça faz alerta ao Grupo Técnico

Os membros do Grupo Técnico Científico (GTC) da Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos (CIVICOP) devem evitar posições e opiniões subjectivas durante a realização do trabalho, para não beliscarem o processo de reconciliação em curso no país.