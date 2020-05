Mundo

Destituição do presidente do Parlamento é “ilegal”

O Tribunal Constitucional (TC) são-tomense considerou “inconstitucional e ilegal” o projecto de resolução submetido à mesa do Parlamento, por cinco deputados da Acção Democrática Independente (ADI), para a destituição do presidente daquele órgão deliberativo, noticiou, ontem, a Lusa.

Fotografia: DR

Os deputados Abnildo de Oliveira, Arlindo Ramos, Jorge Bondoso, Celmira Sacramento e Anaíde Ferreira submeteram, a 4 de Fevereiro, à mesa da Assembleia Nacional, uma proposta de resolução, com carácter urgente, para a destituição do presidente do Parlamento. Na proposta, os deputados da ADI acusam Delfim Neves de “comportamentos indecorosos e inconstitucionais, como os relacionados com a assunção de competências do Presidente da República e do Governo”.

Acusam, ainda, Delfim Neves de “encetar contactos e assinar protocolos”, usurpando “competências da ministra dos Negócios Estrangeiros”, bem como de “má gestão administrativa e financeira” da instituição. A proposta dos deputados da ADI foi “liminarmente” rejeitada por Delfim Neves.