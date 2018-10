Mundo

Destituição do presidente do Parlamento causa tiroteio

Vários tiros foram disparados ontem no bairro PK5, na capital da República Centro-Africana, palco frequente de violência e onde vive a maioria dos muçulmanos da cidade, depois da destituição do Presidente do parlamento, Karim Meckassoua.

Fotografia: DR

O tiroteio, que se prolongou por alguns minutos, ocorreu cerca das 18h30 (horas locais e de Angola), pouco depois da votação no Parlamento, que concluiu com a aprovação da destituição de Meckassoua, eleito pelo PK5, por 98 votos contra 41 e uma abstenção.

Na terça-feira, várias centenas de pessoas manifestaram-se entre o PK5 e o quartel-general da MINUSCA - Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana, para protestar contra o processo de destituição de Meckassoua.

Este processo tinha sido iniciado em meados de Outubro por uma petição, assinada por 95 dos 140 deputados. Meckassoua era acusado pelos detratores de ter “confiscado dossiers essenciais para os deputados”, de acordo com Mathurin Dimbélet Makoé, segundo vice-presidente da assembleia, que tinha mencionado à imprensa, em meados deste mês, uma “opacidade na gestão das finanças” do parlamento.

“Para que o Governo possa fazer o seu trabalho, é preciso que a estabilidade institucional seja preservada”, congratulou-se, depois do voto, Steve Koba, presidente do grupo parlamentar Coração Unido, considerado próximo do presidente centro-africano, Faustin-Archange Touadéra.

Karim Meckassoua, que respondeu a todos os pontos da acusação, perguntou aos deputados: O que é que vocês foram convidados a fazer hoje? O processo que se abre é o processo de destituição pretendido pelos centro-africanos ou é outra coisa?”.

A eleição do novo presidente do parlamento deve ocorrer no início da próxima semana. Durante a manifestação de terça-feira, alguns manifestantes avisaram para a possibilidade de confrontos se Meckassoua fosse destituído.

Várias milícias armadas estabeleceram no bairro PK5, pulmão económico da capital, os seus quartéis-generais, onde com frequência combatem entre si e com as forças armadas do país e da ONU.