Mundo

Detidas 15 pessoas dos coletes amarelos

As forças de segurança detiveram, ontem, 15 pessoas que participavam, em Paris, em mais uma das habituais manifestações dos coletes amarelos, realizadas aos sábados, anunciou a Polícia na sua conta da rede social Twitter.

Capital de França volta a ter sábado marcado por violência

Segundo a agência de notícias espanhola EFE, as detenções ocorreram às 13h15 locais (12h15 em Angola) na rua Chateaudun, no IX bairro da cidade, quando um grupo de homens encapuzados assumiu a liderança da manifestação, o que levou à suspeita por parte das autoridades de que alguns destes elementos poderiam estar a preparar acções violentas.

A Polícia disse que houve uma intervenção dos agentes policiais para dispersar estes participantes e impedir o que é conhecido como “bloco”, um grupo de pessoas violentas.

A manifestação, para a qual foi solicitada autorização oficial, saiu de manhã da Porta de Champerret, Noroeste de Paris, e atravessou toda a cidade em direcção à estação de Lyon, a sudeste, local onde estava previsto terminar o protesto.

Os participantes gritaram as palavras de ordem habituais, à mistura com pedidos de demissão do Presidente francês, Emmanuel Macron, e seu Governo, bem como outras reivindicações.

Os “coletes amarelos”, que estão em protestos contínuos aos sábados e há mais de quinze meses, associaram-se repetidamente nas últimas semanas aos sindicatos que organizam greves e manifestações, desde 5 de Dezembro, contra o projecto governamental de reforma do sistema de pensões.

Na noite de sexta-feira para ontem, várias dezenas de manifestantes tentaram invadir um teatro em Paris, onde Macron assistia a uma peça, com a esposa. Ambos foram retirados momentaneamente pelos serviços de segurança.

Horas antes, também outro grupo constituído por dezenas de pessoas entrou inesperadamente na sede da Confederação Francesa dos Trabalhadores, o primeiro sindicato francês a apoiar o eixo principal do projecto de reforma apresentado por Macron.