Mundo

Detidas 46 pessoas por criticarem incursão militar

As autoridades turcas detiveram, ontem, 46 pessoas por publicarem nas redes sociais comentários críticos sobre a incursão militar do Exército contra as milícias curdas no Nordeste da Síria, informou a agência Anadolu.

Fotografia: Dr

A Procuradoria de Adana, Sul do país, ordenou as detenções por “propaganda terrorista”, provocar “ódio contra a nação turca” e “humilhar as instituições e órgãos do Estado”. Centenas de pessoas já foram detidas na Turquia por criticarem a ofensiva militar contra as milícias curdas, desencadeada em 9 de Outubro. Apenas na primeira semana da invasão foram investigadas cerca de 800 contas nas redes sociais e presas 121 pessoas.

“Enquanto os nossos soldados estão a dar as suas vidas contra o terror na Síria, não deixaremos que nada seja pronunciado contra eles aqui”, assinalou o ministro do Interior, Suleyman Soylu.

Através de um relatório intitulado “Não nos podemos queixar”, a Amnistia Internacional denunciou, em Outubro, a detenção de centenas de pessoas, incluindo uma dezena de jornalistas, por criticarem a ofensiva militar nas redes sociais. O documento sublinha que as autoridades investigaram perfis de redes sociais que utilizavam palavras como “guerra, ocupação ou Rojava” nas suas publicações.

Rojava é a designação de uma região autónoma do Curdistão sírio.

A Turquia lançou, em Outubro, uma nova incursão militar na Síria para assumir o controlo de uma franja do país vizinho e expulsar da zona fronteiriça das milícias curdas sírias.