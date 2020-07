Mundo

Detidos vários “cabecilhas” da oposição no Mali

As Forças de Segurança do Mali detiveram, sábado, vários líderes da oposição, um dia depois de distúrbios, sexta-feira, que paralisaram a capital, Bamaco, enquanto o Presidente Ibrahim Boubacar Keita anunciava a “dissolução de facto” do Tribunal Constitucional para mitigar as tensões.

Num rápido discurso, transmitido pela TV, o segundo em uma semana, Keita disse que anularia os decretos de nomeação dos juízes do Tribunal Constitucional, o que equivale a uma “dissolução de facto”.

Bamaco viveu, na sexta-feira, o pior dia de distúr-bios civis em anos, com, pelo menos, quatro mortos, segundo o Primeiro-Ministro Boubuou Cissé e ataques a símbolos do poder, como o Parlamento e a TV.

Pela terceira vez, em pouco mais de um mês, o Movimento do 5 de Junho, uma coligação de líderes religiosos e personalidades políticas e da sociedade civil levou às ruas milhares de cidadãos para pedir a demissão do Presidente, considerado ser o responsável pela situação de insegurança e pobreza generalizada, má situação dos serviços públicos, descrédito das instituições e corrupção no país.

Em visita a um hospital, no sábado, o Primeiro-Ministro mencionou quatro mortos e 50 feridos em confrontos com as Forças de Segurança na sexta-feira.

“O Presidente Keita e eu estamos abertos ao diálogo”, disse Cissé.

Mas enquanto falava, as Forças de Segurança detiveram Choguel Maiga e Mountaga Tall, líderes do Movimento do 5 de Junho, disse um porta-voz do grupo.

Mais tarde, foram a casa de um outro líder da oposição, Sy Kadiatou Sow, mas não o encontraram, declarou um familiar que pediu anonimato.

Outros dois opositores, Issa Kaou Djim e Clement Dembele, foram detidos na última hora de sexta-feira, afirmou a aliança, e duas personalidades consideradas pilares intelectuais do Movimento, também foram detidas, acrescentou.

No total, seis líderes da oposição foram detidas em dois dias.