Mundo

Dez pessoas morrem nas ruas de Conacri

Dez pessoas morreram, domingo, em Conakri, durante a violência surgida no decurso do referendo constitucional e das eleições legislativas boicotadas pela oposição.

A população voltou às ruas em protestos contra alteração da Constituição proposta pelo Presidente

Fotografia: DR

A denúncia foi feita hoje, num comunicado do colectivo da oposição e da sociedade civil opostas a um eventual terceiro mandato do Presidente Alpha Condé, noticiou a AFP.

A oposição, liderada pela FNDC “apelou à intensificação das manifestações nos próximos dias, com o objectivo de expulsar do poder o Chefe de Estado.

Com a morte de dez manifestantes, somam 32, o número de vítimas mortais, desde Outubro de 2019, quando se iniciou a vaga de protesto contra o terceiro mandato de Alpha Condé, de 82 anos, e que já cumpriu dois mandatos, depois de ser eleito em 2010 e reeleito em 2015.

A União Europeia tinha já advertido que não estavam reunidas as condições para uma “votação transparente e pacífica” nas eleições legislativas e referendo constitucional de domingo na Guiné-Conacri, sublinhando a “extrema polarização” do país.

Ensino obrigatório até aos 16 anos, fixação da idade legal para contracção de matrimónio nos 18 anos, proibição da mutilação genital, proibição do trabalho escravo e infantil, garantia de direitos iguais às mulheres em caso de divórcio, atribuição às mulheres de, pelo menos, um terço dos lugares parlamentares, abolição da pena de morte e limitação de mandatos presidenciais a um máximo de dois períodos de sete anos (contra os actuais cinco anos) são algumas das alterações ao texto fundamental do país.

A oposição e críticos do Presidente guineense, Alpha Condé, temem que a nova versão da Constituição possa oferecer ao Chefe de Estado, 82 anos, a possibilidade de recomeçar a contagem do número de mandatos presidenciais, algo que é actualmente proibido por lei.

Como se tudo isto não bastasse, é de sublinhar que a votação decorreu em pleno surto do novo coronavírus, responsável pela doença covid-19, que já tem, pelo menos, dois casos registados, segundo a Agência Nacional para a Segurança Sanitária.



Apelo das organizações

internacionais

A semana passada, as Nações Unidas lançaram um apelo ao “diálogo construtivo entre Governo, oposição e sociedade civil” da Guiné-Conacri, depois de edifícios e material eleitoral terem sido destruídos em todo o país.

Numa declaração de Stéphane Dujarric, porta-voz de António Guterres, o Secretário-Geral da ONU apelava a todas as partes para que garantissem um processo “pacífico e transparente”, de modo a “alcançar um consenso através de um processo inclusivo”.

“As Nações Unidas estão prontas a apoiar esses esforços, inclusive através do representante especial do Secretário-Geral para a África Ocidental e o Sahel, Mohamed Ibn Chambas”, acrescentou.

A Organização Internacional da Francofonia (OIF), que acompanhou de muito perto o processo eleitoral na Guiné-Conacri, alertou para algumas irregularidades processuais relativas às eleições legislativas, considerando que há mais de dois milhões de eleitores “problemáticos” nas listas.

A CEDEAO e a União Africana, por sua vez, pediram repetidamente ao Presidente Alpha Condé para evitar quaisquer passos para manter-se no poder e que usasse da máxima transparência em todo o processo de revisão da Constituição de modo que não reste qualquer tipo de dúvida sobre a real intenção.