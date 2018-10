Dezasseis pessoas morrem em incêndio num oleoduto

Obras no troço entre Cuito e Andulo várias vezes interrompidas

As obras de reabilitação do troço que liga a cidade do Cuito ao município do Andulo, na Estrada Nacional 140, já duram há quase nove anos, e foi várias vezes consignada a diversas empresas, sendo a Planasul a actual empreiteira, depois de terem sido atribuídas inicialmente à construtora Paviterra.