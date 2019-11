Mundo

Dezenas de pessoas detidas em França

Pelo menos 41 manifestantes foram detidos, ontem, às primeiras horas, em Paris, França, na sequência dos protestos, para assinalar o primeiro ano do movimento “Coletes Amarelos”, em todo o país.

Os “Coletes Amarelos” prometem voltar hoje às ruas de

Fotografia: DR

O ano passado, o anúncio do aumento de impostos sobre os combustíveis espoletou a primeira manifestação dos “Coletes Amarelos”.

Após o primeiro protesto, que se realizou no dia 17 de Novembro do ano passado, seguiram-se dezenas, durante vários sábados consecutivos. Tantos que, ontem foi o “acto 53”, como o movimento lhe chama. Ou seja, é a 53ª manifestação do grupo em França.

O primeiro aniversário começou sob tensão.

Pelas 10h00 locais, milhares de pessoas impediram quem passeava por Paris de visitar os locais turísticos, o que levou a uma rápida intervenção das autoridades francesas.

Ao meio dia, a Polícia francesa confirmou a detenção de 41 cidadãos, desde o início da manhã. Já na Praça de Itália, no sudoeste de Paris, os manifestantes bloquearam as estradas e atearam fogo a vários objectos. Aqui a Polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes.

Paris foi a cidade que mais ocorrências registou, nas outras regiões, como Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Toulouse e Marselha, decocorreram, também manifestações, mas de forma pacífica.

Para ontem estavam previstas mais de 200 concentrações por todo o país.

Apesar de ter mantido uma presença contínua todos os sábados na capital francesa, o movimento perdeu força ao longo dos meses. Estima-se que mais de seis mil pessoas marcaram presença nas manifestações, que se estendem até hoje.

Jerome Rodrigues, o luso-descendente que tem sido um porta-voz do movimento, explicou à Lusa que estas podem não ser as únicas movimentações, que decorrem até hoje em França.