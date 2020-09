Dezenas de pessoas detidas em Minsk

Huíla: Obras do PIIM são concluídas este ano

As obras de construção e reabilitação de infra-estruturas sociais em curso no município do Lubango, no âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM) ficam todas concluídas até Dezembro, anunciou, este fim-de-semana, o administrador municipal.