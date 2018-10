Dezenas de jovens resgatados com vida

Reforços do Petro marcam 21 pontos no clássico de titãs

Contratados esta época, Benvindo Quimbamba, Manda João e António Deográcio, contribuíram, com 21 pontos, para a vitória do Petro de Luanda, por 80-70, sobre o 1º de Agosto (campeão em título), no primeiro clássico da época pontuável para a terceira jornada da primeira de quarto voltas da 41.ª edição do Campeonato Nacional sénior masculino de basquetebol, Unitel-Basket.