Mundo

Dezenas de menores estiveram fechados durante meses num contentor de mercadorias

Um grupo de 80 menores, que estiveram fechados em contentores de mercadorias durante meses onde sofreram abusos de um grupo de traficantes de seres humanos, foram encontrados num subúrbio da capital do Sudão, anunciaram ontem as autoridades.

Fotografia: DR

Um funcionário do Ministério da Segurança Social sudanês disse, segundo a agência espanhola Efe, que os jovens, com idades entre os 13 e os 17 anos, foram encontrados na zona do Nilo Ocidental, tendo sofrido tortura, violência física e sexual durante o cativeiro, que durou entre três e nove meses, dependendo dos casos.

Segundo a mesma fonte, as forças de segurança encontraram os menores depois de receberem informações do local onde estavam localizados.