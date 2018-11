Mundo

Dezenas de migrantes presos nos Estados Unidos

Quarenta e dois migrantes foram presos no lado norte-americano da fronteira com o México quando tentavam forçar a sua entrada na Califórnia, anunciaram ontem as autoridades dos EUA.

Migrantes da América Central pressionam fronteira com EUA

Fotografia: DR

A Polícia fronteiriça na região de San Diego, na Califórnia, informou que 42 pessoas que tentavam entrar ilegalmente nos EUA foram presas, no do-mingo, mas que muitas outras conseguiram escapar ao controlo policial entrando no país.

O chefe da Polícia de San Diego admitiu que, apesar das detenções, muitas pessoas conseguiram passar a fronteira. Segundo Rodney Scott, o novo muro que está a ser construído na região ainda não está completo e o actual tem muitas brechas.

“As pessoas conseguiram desfazer secções do muro e entraram a correr”, explicou o agente de fronteira, acrescentando que alguns dos polícias foram atacados, enquanto tentavam evitar a entrada.

Os agentes destacados para esta importante fronteira dos EUA com o México usaram gás lacrimogéneo, conseguindo fazer recuar um número elevado de migrantes.

Nos últimos dias, a Divisão de Alfândegas dos EUA na região de San Yisidro tem enfrentado a pressão da caravana de refugiados que sai da América Central.

Domingo, após este incidente entre a Polícia e os mi-grantes, a fronteira voltou a fechar, agora por um período indeterminado.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a ameaçar que vai fechar toda a fronteira com o México e instou o Governo mexicano a conter a vaga de migrantes que procura entrar no território norte-americano.

“O México deve tomar medidas para devolver os migrantes, muitos dos quais são verdadeiros criminosos, aos seus países de origem”, afirmou Donald Trump.