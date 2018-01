Dezenas de mortos em conflito na região central da Nigéria

Selecção Nacional faz acertos tácticos finais

Com dois amistosos disputados e igual número de vitórias, a Selecção Nacional de Honras de futebol dá sinais de que está preparada, com o claro objectivo de fazer uma boa campanha na 5ª edição do Campeonato Africano das Nações (CHAN), que tem início amanhã e termina a 4 de Fevereiro, no Reino de Marrocos.