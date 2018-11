Mundo

Dezenas de pessoas morrem em acidente

Mais de quarenta pessoas morreram na sequência de um incêndio num autocarro onde se encontravam dezenas de passageiros na quinta-feira à noite, no distrito de Gwanda, a 550 quilómetros a sul de Harare, capital do Zimbabwe, informaram ontem as autoridades policiais.

Além de mortos, vinte pessoas sofreram queimaduras graves

Fotografia: DR

De acordo com a porta-voz da Polícia local, Charity Charamba, mais de 20 pessoas ficaram feridas, algumas das quais com queimaduras graves. As autoridades policiais desconhecem ainda as causas do acidente.

No dia 8 deste mês, num outro acidente provocado pela colisão entre dois autocarros morreram 45 pessoas nos arredores da capital Harare.

Os acidentes no país têm sido mais frequentes nos últimos tempos.

De acordo com analistas e técnicos, o mau estado das estradas e a pouca iluminação pública são as razões para o elevado número de acidentes rodoviários, que ocorrem frequentemente no país.

O Zimbabwe já foi um dos países com uma vasta malha rodoviária que no passado serviu para o país impulsionar o comércio nacional e as trocas comerciais com os países vizinhos.