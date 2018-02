Mundo

Dhlakama elogia Nyusi após acordo alcançado

O presidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Afonso Dhlakama, disse ontem que Moçambique vai ser diferente do que é hoje, graças ao acordo sobre descentralização alcançado com o Presidente da República, Filipe Nyusi.

Dhlakama tem mantido conversações por telefone com o Presidente Filipe Nyusi

Fotografia: Sergio Costa |AFP

“Acho que avançámos muito. Ninguém acredita que tivéssemos chegado onde chegámos. Outras coisas poderão ser corrigidas no futuro, mas de certeza que Moçambique vai ser diferente do que é hoje”, referiu em entrevista telefónica à Lusa, a partir da Gorongosa, onde se en-contra refugiado.

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, anunciou na quarta-feira que vai remeter à Assembleia da República uma proposta de revisão pontual da Constituição após consensos alcançados nas negociações de paz com Dhlakama.

A proposta de revisão prevê que os governadores das províncias e os administradores dos distritos deixem de ser indicados pelo poder central, para passarem a ser propostos pelas forças que vencerem as eleições para as assembleias provinciais e distritais.

“Isto vai permitir que, mesmo que um partido não consiga chegar ao poder central”, exista “coabitação”, referiu Afonso Dhlakama, considerando ter-se alcançado “uma democracia” que não se esperava.

“Confesso que foram negociações duras”, tendo em conta a maneira como o Governo “falava acerca da descentralização”, pelo que a novidade de os administradores distritais também passarem a emanar de uma votação (só a negociação da eleição de governadores provinciais tinha sido divulgada) é vista como uma conquista importante, mesmo que só esteja prevista para as eleições gerais de 2024.

“São negociações. É o que conseguimos”, referiu, em relação ao prazo.

O líder da Renamo disse esperar que até final de Março também sejam alcançados consensos relativamente à outra comissão criada com o Presidente da República, Filipe Nyusi, no âmbito das negociações de paz, dedicada ao desarmamento, desmobilização e reintegração dos efectivos da Renamo nas Forças Armadas.

Uma das coisas que o principal partido da oposição está a exigir “é o enquadramento dos quadros militares da Renamo para dirigir batalhões, brigadas, repartições, departamentos, para se evitar que no futuro os comandos da Frelimo planifiquem actos ou actividades de conspiração contra a oposição sem que os nossos comandos entendam ou percebam”, referiu.

Dhlakama recordou emboscadas de que alegadamente foi alvo em 2015 e referiu: “uma vez concluído este dossier, de certeza que poderei sair da Gorongosa e começar a morar, a viver nas cidades, normalmente”.



Revisão da Constituição



O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, anunciou na quarta-feira que ele e Afonso Dhlakama, líder da Renamo, acordaram em submeter à Assembleia da República, o Parlamento moçambicano, uma proposta para a revisão pontual da Constituição.

A proposta introduz uma série de inovações para a eleição dos presidentes de municípios, administradores distritais e governadores provinciais, algo que preocupava o maior partido da oposição.

Assim, em relação às autarquias locais, o presidente do município passa a ser proposto pelo partido político, coligação de partidos políticos ou grupos de cidadãos eleitores que obtiver maioria de votos nas eleições para a assembleia autárquica ou entre os membros desta.

Se esta emenda for aprovada pelo Parlamento, não haverá mais eleições para presidentes de municípios ou eleições intercalares.

Nyusi disse que ele e Dhlakama também acordaram que Moçambique deverá continuar como um Estado unitário e que o sistema eleitoral encontrado como consenso, “é o sufrágio universal, directo, igual, secreto e pessoal”.