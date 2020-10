Mundo

Dia Mundial da Estatística : Um importante aliado na tomada de decisões

Osvaldo Gonçalves

A Estatística é importante e muito útil para se chegar a conclusões de trabalhos científicos e académicos, analisar o desenvolvimento económico e social de um país, diagnosticar diferentes situações ou fenómenos para permitir a tomada de decisões pelos governos, empresas e demais instituições, e definir os serviços e produtos mais adequados aos diferentes tipos de consumidores, etc.

Fotografia: DR

Tanto através da estatística descritiva, que possui um conjunto de técnicas para planificar, organizar, colher, resumir, classificar, apurar, descrever, comunicar e analisar os dados em tabelas, gráficos ou em outros recursos visuais, além do cálculo de estimativas de parâmetros representativos desses dados, interpretação de coeficientes e exposição que permitam descrever o fenómeno, como de outros tipos mais específicos, como a bioestatística, as autoridades e os profissionais de saúde e de outras áreas procuram formas para proceder ao tratamento das pessoas infectadas e na to-mada de decisões com vista a conter a propagação do novo coronavírus e minorar os efeitos da pandemia sobre a economia.



A estatística engloba a recolha de informações numéricas ou dados, as medidas daí resultantes, por meio de mé-dias, e o uso de métodos de cariz científico na recolha e interpretação dessas informações. No intuito de homenagear e reconhecer a importância dos estudos estatísticos para a sociedade, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou, através da Resolução 64/267, de 3 de Junho de 2010, o World Statistics Day, celebrado pela primeira vez a 20 de Outubro desse ano. A data é hoje assinalada em mais de 130 países.





Censo de 2014

impulsionou o sector

De há uns anos para cá, em particular desde a realização do censo populacional em 2014, a estatística passou a ser mais valorizada em Angola. O Instituto Nacional de Estatística (INE), órgão público responsável pela informação estatística no país, que pareceu adormecido durante anos, com a sua acção pública praticamente circunscrita à recolha, análise e divulgação dos preços ao consumidor e depois aos grossistas, rece-beu novo impulso com esse levantamento.

O Censo de 2014 foi considerado um catalisador da importância desta ciência no desenvolvimento do país. Várias acções foram desenvolvidas pelo INE, que resultaram na produção de relatórios importantes sobre a sociedade e a economia angolanas.

O processo de Recenseamento de Empresas e Estabelecimentos (REMPE), iniciado em Março, contabilizou 65 mil empresas e estabelecimentos em todo o país.







Suspensão de projectos

Contudo, com a pandemia, o órgão viu-se obrigado a suspender todas as acções de recolha de dados aos agregados familiares, empresas e estabelecimentos.

A suspensão, que abrangeu também o processo de recrutamento, selecção e formação de pessoal, no âmbito dos vários inquéritos e trabalhos de recolha e análise das informações obtidas, compreendeu o Inquérito ao Emprego em Angola (IEA), os Inquéritos Económicos (IE), o Recenseamento de Empresas e Estabelecimentos (REMPE), o Recenseamento Agro-Pecuário e Pesca (RAPP) e o Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde (IMSS).

A recolha de Preços no Consumidor e aos Grossistas continuou a ser feita, mas de forma parcial e apenas nos postos de recolha onde a actividade comercial se mantém, sem prejuízo do cumprimento do Decreto Presidencial sobre o Estado de Emergência.





Novas

iniciativas

No âmbito da Estatística, algumas iniciativas marcam o momento delicado da vida do país e do mundo, nomeadamente, o “Sistema de Informação Estatístico – SIE”, apresentado em Maio por dois estudantes angolanos, finalistas da Faculdade de Tecnologia de Saúde, pela Universidade de Ciências Médicas de Havana, Cuba, com o objectivo de recolher, processar e apresentar informação sobre a Covid-19.

O projecto destina-se essencialmente aos pacientes que apresentam sintomas relacionados ao novo coronavírus, atendidos nas instituições dos diferentes níveis de atenção sanitária para uma melhor tomada de decisão pelos órgãos competentes.

Os criadores do sistema referiram em nota que ele permite o rastreio de pessoas suspeitas da doença, desde as zonas urbanas até às periferias. Para o nível primário, o SIE-Info Covid-19 seria uma “grande alavanca por ser onde se encontra a grande debilidade do sistema de saúde angolano”.





Mudanças na direcção do INE

Nos últimos dias, um facto marcou o subsector da estatística no país: a mudança na direcção do INE. Camilo Ceita, que ocupou o cargo de director-geral do órgão durante nove anos, foi substituído por Chaney Rosa John, técnica da casa. Foram ainda nomeados para directores gerais-adjuntos Amália Nunda Prata e Alexandre Ernesto da Costa António.

Camilo Ceita, que terá ficado a saber da substituição ao ler um comunicado do Ministério da Economia e Planeamento numa rede social, usou a mesma via para agradecer a colaboração recebida durante esse tempo e exaltar os feitos do instituto durante o seu mandato.

No comunicado, o ministério informou que a nova direcção tem a missão de “melhorar a coordenação entre os diferentes Órgãos Produtores de Estatísticas Oficiais (OPES), de modo a garantir a modernização, harmonização e autonomia na produção de informação estatística nacional”.

As mudanças na direcção do INE continuam a ser objecto de polémica nos media digitais e nas redes sociais, onde o aspecto mais repetido é a longa permanência de Camilo Ceita à frente do órgão. O agora esperado é que os empossados consigam, de facto, levar adiante as tarefas para as quais são chamados, num momento marcado pela crise e por incertezas.