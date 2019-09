Mundo

Dilma pede apoio para a soltura de Lula

A ex-Presidente do Brasil, Dilma Rousseff, pediu, ontem, o apoio dos partidos políticos, sindicatos e sociedade civil espanhola para conseguir a libertação do ex-Presidente Lula da Silva e acusou o actual Governo de manipular a verdade.

Ex-estadista brasileira reiterou a inocência de Lula da Silva

“Lula é inocente ... Nesta democracia, a primeira vítima é a verdade”, afirmou Dilma Rousseff durante a participação nas comemorações do 130º aniversário da UGT em Madrid, onde protagonizou uma demonstração de apoio a Lula da Silva.

Dilma Rousseff agradeceu o apoio da UGT - União Geral dos Trabalhadores e do secretário-geral, Pepe Álvarez, que tem agendada uma visita, em 10 de Outubro, a Lula da Silva, na prisão.

A ex-Presidente brasileira reiterou que o Presidente Jair Bolsonaro participou num golpe de Estado disfarçado, face a um possível retorno de Lula da Silva ao poder, apesar de “não ter havido tanques nas ruas”.

O golpe de Estado de Bolsonaro foi feito com ataques “progressivos à democracia, ao sistema judicial e ao sistema parlamentar”, defendeu.

“Estamos perante um padrão diferente de golpe de Estado, com outra forma e outra acção”, disse, alertando para que o Brasil está a presenciar o emergir do neofascismo e da agenda neoliberal.

Rousseff acusou também o actual Governo de não proteger os direitos dos trabalhadores e de se dedicar a fazer reformas laborais “duras” e “a desnacionalizar” as empresas públicas.

Segundo Dilma Rousseff, Bolsonaro quer vender a Petrobras, empresa que, na sua opinião, é “a jóia da coroa do Brasil”, já que conseguiu produzir tecnologia própria para extrair petróleo de alta qualidade, sublinhando que isso aconteceu durante o seu mandato e o de Lula da Silva.