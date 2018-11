Mundo

Dinamarca suspende venda de armas à Arábia Saudita

O Governo dinamarquês anunciou ontem a suspensão de venda de armas à Arábia Saudita por causa do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi e pela participação do país na guerra do Iémen.

Jornalista foi assassinado no consulado turco em Istambul

Fotografia: DR

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, Anders Samuelsen, refere em comunicado que a “nova situação resulta dos factos” - assassinato do jornalista dissidente e participação saudita no conflito do Iémen, e, de contactos estabelecidos durante uma reunião com representantes da diplomacia dos países da União Europeia.

A decisão abrange as exportações de produtos usados por civis e militares que possam ser utilizados para “violar os direitos humanos”.

“A Dinamarca mantinha uma prática muito restritiva nesta área, mas espero que a decisão faça com que mais países da União Europeia venham a implementar de forma 'severa' as regras da União nesta matéria”, afir-ma Samuelsen no mesmo documento.

Jamal Khashoggi foi assassinado no interior do consulado saudita em Is-tambul no passado dia 2 de Outubro.