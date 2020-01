Mundo

Diplomata português vai ser embaixador no Reino Unido após o Brexit

O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, escolheu o diplomata português João Vale de Almeida para liderar a futura delegação comunitária junto do Reino Unido após a consumação do ‘Brexit’, disse à Lusa fonte comunitária.

“Posso confirmar que o Alto Representante e Vice-Presidente tenciona designar João Vale de Almeida como líder da futura delegação da União Europeia junto do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte”, disse, domingo, a porta-voz Virgine Battu-Henriksson à Lusa.

A porta-voz acrescentou que “a designação formal apenas terá lugar após a saída do Reino Unido da União Europeia” agendada para o final do corrente mês e após a indispensável aprovação das autoridades britânicas.

Com mais de três décadas de experiência em cargos europeus, João Vale de Almeida, 62 anos, já desempenhou diversos cargos de topo, tendo sido porta-voz da Comissão Europeia e director-geral antes de se tornar chefe de gabinete e principal conselheiro de José Manuel Durão Barroso durante o primeiro mandato como presidente da Comissão Europeia (2004-2009).

Vale de Almeida tornou-se de seguida embaixador da União Europeia nos Estados Unidos (2010-2014), à frente da primeira delegação europeia em Washington, com poderes reforçados (em representação de toda a União e não somente da Comissão Europeia), à luz da entrada em vigor do Tratado de Lisboa e de 2015 até final do ano passado foi o embaixador da UE junto das Nações Unidas.

Regressado a Bruxelas em Dezembro, após cerca de 10 anos em Washington e Nova Iorque, já era apontado como dos favoritos para representar a União Europeia em Londres, depois de o Reino Unido deixar de ser Estado-membro.

Se o processo de saída do Reino Unido da União Europeia não sofrer mais surpresas e consumar-se, como previsto, em 31 de Janeiro, a representação da Comissão Europeia em Londres encerra nessa data e dá lugar, em 1 de Fevereiro, à nova delegação da UE, cujos moldes serão semelhantes aos que Vale de Almeida encabeçou nos Estados Unidos.