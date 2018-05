Mundo

Diplomatas em Pyongyang para preparar a cimeira

Uma equipa de funcionários dos EUA entrou ontem na Coreia do Norte para tratar sobre os preparativos da cimeira entre o Presidente Donald Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, que oficialmente está cancelada, mas que ainda há possibilidades de acontecer, informou o jornal “The Washington Post”.

Donald Trump envia diplomatas para a Coreia do Norte para prepararem o encontro com Kim Jong-un

Fotografia: DR

Segundo o jornal, Sung Kim, um ex-embaixador dos Estados Unidos na Coreia do Sul e ex-negociador nuclear com a Coreia do Norte, cruzou a fronteira inter-coreana para se reunir com Choe San Hui, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte.

Entretanto, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, reafirmou ontem a “vontade inabalável” de se reunir com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a cimeira surpresa que teve na véspera com o Presidente da Coreia do Sul, informou a agência estatal de notícias norte-coreana “KCNA”.

Kim transmitiu essa posição a Moon Jae-in, com quem também marcou outra reunião de alto nível para o dia 1 de Junho, durante um encontro organizado em sigilo e de surpresa na zona desmilitarizada da fronteira entre ambos os países.

O líder norte-coreano “agradeceu a Moon Jae-in pelos grandes esforços para realizar a cimeira prevista entre Washington e Pyongyang” no dia 12 de Junho em Singapura, e expressou a “vontade inabalável de participar nessas conversações históricas”, referiu a “KCNA”.

“Kim Jong-un também propôs a Moon Jae-in manter a cooperação positiva para melhorar as relações entre a República Popular Democrática da Coreia do Norte (RPDC) e os EUA para estabelecer mecanismos para a paz permanente e duradoura”, acrescenta a agência oficial de notícias norte-coreana.

Pyongyang informou assim sobre o conteúdo do inesperado encontro realizado no sábado entre os líderes das duas Coreias, do qual só se soube no seu final, quando foi anunciada pelo gabinete presidencial sul-coreano através de comunicado.



Distensão com Washington

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no sábado que o seu Governo trabalha para que a cimeira com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, aconteça no próximo dia 12 de Junho em Singapura, depois de tornar público o cancelamento desse evento na passada quinta-feira.

“Há muita gente que está a trabalhar nisso e avança correctamente. Estamos com os olhos postos no 12 de Junho em Singapura, isso não mudou. Parece bom, vamos ver”, disse Trump aos jornalistas no Salão Oval durante a recepção do preso norte-americano libertado sábado pela Venezuela, Joshua Holt.

Trump tinha cancelado na quinta-feira por carta a esperada cimeira com Kim, “devido à hostilidade das autoridades norte-coreanas nos últimos dias”, embora tenha aberto a porta para que a reunião pudesse acontecer.

“O povo espera que tenhamos sucesso no processo de desnuclearização da península da Coreia do Norte. Isso seria uma excelente notícia para a Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos e todo o mundo”, concluiu Trump.



China espera “um sucesso”

O Governo chinês disse esperar que a reunião entre os Estados Unidos e Coreia do Norte, na Singapura, possa acontecer como previsto e seja um sucesso.

“A China apoia firmemente os líderes dos EUA e Coreia do Norte nas suas reuniões e espera que a cúpula prevista seja bem-sucedida e traga paz para a península da Coreia e boas notícias para o mundo”, afirmou Lu Hao, porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, em comunicado.

Segundo Lu, a China espera que ambos os países “apreciem a distensão no diálogo na península, mantenham a paciência, tenham boa vontade, avancem e continuem a trabalhar para resolver preocupações comuns através do diálogo”, o que promoverá a desnuclearização da península da Coreia.

Além disso, o porta-voz avaliou a “atitude positiva” que as partes mostraram na busca da desnuclearização e saudou o “espírito de diálogo, reconciliação e cooperação” demonstrados pelas duas Coreias na declaração de Panmunjom e nas duas reuniões entre os respectivos Chefes de Estado.

“As relações tiveram um papel positivo na promoção e consolidação do impulso para o alívio de tensão na península”, referiu Lu.