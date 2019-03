Mundo

Director da televisão demitido por alegada prática de censura

O director-geral da televisão pública argelina, Toufik Khelladi, foi segunda-feira à noite demitido na sequência de contestações dos jornalistas sobre a alegada prática de censura na cobertura das manifestações em que se exige a saída do Presidente Abdelaziz Bouteflika, noticiou ontem a Lusa.

As razões da saída de Khelladi do cargo, que ocupava desde 2012, são ainda desconhecidas, porém, o director-geral já enfrentava há alguns meses acusações de funcionários da televisão, sobretudo jornalistas, que denunciam a existência de “censura” sobre os canais nacionais no contexto das manifestações contra a Presidência de Abdelaziz Bouteflika.

As tensões entre os jornalistas e Khelladi acentuaram-se com a cobertura dos protestos iniciados no passado dia 22 de Fevereiro, quando um grande número de manifestantes desfilava nas ruas da capital para exigir a saída de Boutflika.

O Presidente, de 82 anos, renunciou a 11 de Março candidatar-se a um quinto mandato face a contestação nas ruas e adiou as presidenciais previstas para 18 de Abril, prolongando assim o seu mandato que devia terminar a 28 de Abril.