Directora da Huawei é libertada sob fiança

Um juiz canadiano ordenou, na terça-feira, a libertação, sob fiança, da directora Financeira do grupo chinês de telecomunicações Huawei, horas depois da confirmação da prisão de um ex-diplomata canadiano na China, onde as autoridades ameaçam o Canadá de represálias.

De acordo com a agência France-Press, depois de três dias de audiências judiciais no tribunal de Vancouver, e em plena crise diplomática entre Pequim, Otava e Washington, o juiz canadiano aceitou o pedido de libertação de Meng Wanzhou, detida no Canadá no início de Dezembro, a pedido dos Estados Unidos.

A empresária saiu algumas horas depois, sob fortes medidas de segurança. Esta mãe de quatro filhos, de 46 anos, terá de cumprir várias condições: pagar um depósito de 10 milhões de dólares, entregar os dois passaportes, residir numa das duas propriedades que possui em Vancouver e usar uma pulseira electrónica no tornozelo.

A empresária será monitorizada 24 horas por dia, a suas expensas, e não pode sair de casa entre as 23:00 e as 06:00.