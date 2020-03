Mundo

Dirigente jihadista abatido no Lago Chade

O Ministério nigerino da Defesa anunciou, hoje, a morte, pelas Forças Armadas, de Ibrahim Fakoura, uma “figura de proa” do grupo jihadista Boko Haram, durante uma operação nas ilhas do Lago Chade (Sudeste), onde estão confinados os islamistas nigerianos.

Exército nigerino causa baixa ao grupo rebelde Boko Haram

Fotografia: DR

“Elementos das Forças Armadas Nigerinas, desdobradas na região de Diffa, levaram a cabo uma operação nas ilhas do Lago Chade, resultando na eliminação de Ibrahim Fakoura, um dos líderes da facção do Boko Haram, e muitos dos seguidores”, refere um comunicado do Ministério da Defesa lido na televisão e citado pela AFP.

“O chefe terrorista, membro do Boko Haram, era também o representante do Estado Islâmico na África Ocidental, ao qual se aliou, desde 2015, estando implicado em vários ataques contra civis e forças da defesa e segurança”, acrescenta o comunicado, que o acusa, também, de ter participado em vários raptos.

A operação, que “se inscreve no quadro das acções da força multinacional mista - Níger, Nigéria, Chade e Camarões, foi “concebida e planificada por elementos dos Exércitos nigerinos e nigerianos, e apoiados por um parceiro estratégico”, segundo o comunicado, sem revelar o nome, mas sabe-se que existem bases americanas e francesas no país.

Segundo a ONU, a região de Diffa acolhe 120 mil refugiados nigerianos e milhares de deslocados que fogem do Boko Haram. Nos meados de Fevereiro, mais de 20 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas num tumulto, quando se distribuía alimentos e dinheiro aos refugiados e deslocados de Diffa.