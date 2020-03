Dirigente jihadista abatido no Lago Chade

Cuando Cubango põe fim ao jejum de vitórias

Com o Petro de Luanda e o 1º de Agosto na luta renhida pelo título, as atenções voltam-se agora para as equipas que tentam fugir dos últimos lugares da classificação e consequente despromoção à II Divisão, com realce para a vitória ontem, do Cuando Cubango, frente à Académica do Lobito, por 2-1, no Cuito, Bié, em jogo referente à 25ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol da I Divisão, Girabola'2019/20.