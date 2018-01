Mundo

Discussão sobre o orçamento paralisa governo americano

Victor Carvalho

Por apenas um voto (50-49), o Senado norte-americano chumbou ontem de madrugada um orçamento de curto prazo que lhe havia sido remetido pela administração de Donald Trump para discussão e votação.

Líder republicano no Senado, Mitch McConnel, acusa os democratas de manobra política para dificultar a governação

Fotografia: Tasos Katopodis | Getty Images North America | AFP

Este documento permitiria que fosse negociado, até final de Fevereiro, um entendimento entre republicanos e democratas relativo ao orçamento para 2018.

Como consequência desse chumbo, entrou imediatamente em vigor aquilo que os norte-americanos baptizaram de “shutdown”, o que para português se pode traduzir como “paralisação”.

O “shutdown” do Governo (o 19.º que ocorre na história dos EUA) ocorre no dia do primeiro aniversário da tomada de posse de Donald Trump e decorre até ao momento em que democratas e republicanos anunciarem um entendimento para que o Senado aprove o orçamento, na sequência de negociações contínuas que se iniciarão amanhã.

A Casa Branca já acusou os democratas desta situação, mas a verdade é que Donald Trump fez muito pouco para que o orçamento fosse aprovado, em parte pela sua intransigência em ceder o que quer que fosse e, por outro lado, devido à arrogância que evidenciou ao longo das negociações de última hora que se prolongaram ontem pela noite dentro.

Nessas reuniões, os democratas tinham colocado como condição para a aprovação do orçamento um aumento de financiamento do programa DACA, de integração dos imigrantes que entraram ilegalmente nos EUA quando eram menores, bem como algumas alterações na política de imigração de Donald Trump. A Casa Branca e os representantes republicanos recusaram.

Mesmo depois do prazo se ter esgotado, democratas e republicanos estiveram em negociações em pleno Senado. Mas, nessa altura já a administração de Donald Trump tinha emitido um comunicado responsabilizando o partido democrata pela situação, sem no entanto mencionar que alguns republicanos tinham entretanto anunciado também o seu voto contra a proposta de orçamento.



Acusações mútuas

O líder dos democratas no Senado, Charles Schumer, responsabilizou Donald Trump pela situação, sublinhando que nas negociações com a Casa Branca os democratas tinham mesmo posto em cima da mesa a possibilidade de encontrar uma solução de financiamento para o muro na fronteira com o México que o Presidente dos EUA diz querer construir, desde que em troca se encontrasse uma solução na questão da imigração, tendo recusado qualquer compromisso.

Por sua vez, o líder dos republicanos, Mitch McConnel, acusou os democratas de estarem a incluir a imigração nesta lei apenas como manobra política, repetindo o argumento da Casa Branca de que este assunto seria reaberto apenas após o financiamento para o Governo ser aprovado. Perante o risco de ver o seu Governo paralisado, Donald Trump ainda cancelou a viagem para Mar-a-Lago na Flórida, onde iria assinalar ontem o primeiro ano na Casa Branca, para se reunir com o líder democrata no Senado, Chuck Schumer.

Depois da primeira reunião, Chuck Schumer admitiu em declarações à CNN que tinham existido alguns “avanços”, mas que nenhum acordo tinha sido alcançado.

Há medida que o prazo se esgotava, iam diminuindo as esperanças de evitar o “shutdown”.

O jornal “The New York Times” citava ontem um alto funcionário da Casa Branca que descrevia o encontro entre Donald Trump e Chuck Schumer como uma reunião “cordial”, mas admitia que eram ainda várias as diferenças entre os dois lados.

Prevendo já um eventual fracasso em relação ao orçamento para 2018, a administração Trump tinha já conseguido aprovar na Câmara de Representantes uma proposta para estender até Fevereiro o prazo para decidir sobre o tecto da dívida dos EUA, uma matéria pouco significativa e na qual não há sequer consenso dentro do Partido Republicano e que se tornou ineficaz devido ao chumbo do Senado.

Esta paralisação custará quase 6.500 milhões de dólares norte-americanos por semana, para além das consequências nefastas que tem para a economia nacional -cerca de um milhão de pessoas ficarão sem receber os ordenados regulares, apesar de, depois de terminada a paralisação, receberem com retroactivos. Com a paralisação, a maioria dos serviços é congelada, exceptuando aqueles considerados “essenciais”, como por exemplo o Departamento de Segurança Interna e o FBI.

Em 2013, durante o segundo mandato de Barack Obama, aconteceu uma situação semelhante a esta quando os republicanos utilizaram uma manobra política para boicotarem o plano de saúde Obamacare.

Desentendimento tem origem política

Além do desacordo em relação ao programa DACA, que impede a deportação de imigrantes que tenham entrado ilegalmente no país quando ainda eram menores de idade, na origem deste desentendimento está a crescente animosidade entre os dois principais partidos norte-americanos, republicanos (de Donald Trump) e os democratas.

Na verdade, esta paralisação do Governo é atribuída pela imprensa norte-americana a esse crescente desentendimento que se agudizou, praticamente, desde que Donald Trump se candidatou à presidência dos EUA.

Desde que tomou posse, precisamente há um ano, tem crescido o número de senadores democratas a oporem-se a extensões do prazo de leis. Um levantamento feito pelo jornal “The Washington Post” revela que no início de Dezembro apenas oito senadores democratas votaram contra uma extensão, tendo esse número aumentado para 29 menos um mês depois.

No essencial, o partido de Donald Trump acusa os democratas de se comportarem como “crianças”. “O nosso principal trabalho é garantir que o Governo funcione e se o paralisamos deve ser por uma boa razão”, disse um senador republicano citado pela CNN ainda antes da votação feita ontem no Senado.

Os democratas consideravam que não fazia sentido aprovar uma medida temporária se continuar a não haver acordo noutras matérias. “Estou convencido de que não vai haver qualquer incentivo para negociar e daqui a um mês vamos estar aqui com os mesmos problemas nos braços”, sublinhou na ocasião o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, referindo-se à proposta agora chumbada no Senado.