Disparos contra manifestantes na Etiópia fizeram pelo menos cinco mortos

Pelo menos cinco pessoas foram mortas, no início desta semana, na Etiópia, quando forças de segurança etíopes abriram fogo sobre manifestantes que protestavam contra a detenção prolongada de opositores políticos, disseram hoje fontes hospitalares e governamentais.

Enquanto as organizações de direitos humanos relatam um maior número de incidentes, estes dados realçam a contínua insegurança que acompanha a transição política promovida pelo primeiro-ministro Abiy Ahmed, galardoado com o Prémio Nobel da Paz de 2019.

Na segunda-feira iniciaram-se manifestações em várias cidades da Etiópia contra a detenção de opositores políticos durante os confrontos intercomunitários que se seguiram ao assassinato de Hachalu Hundessa, um popular cantor oromo, no final de junho, na sequência dos quais morreram entre 179 e 239 pessoas.

Em Harar (leste do país), cerca de 20 pessoas receberam tratamento hospitalar por ferimentos com balas no hospital Hiwot Fana e três morreram, disse um médico, que solicitou o anonimato, citado pela agência de notícias France-Presse. "Na segunda-feira, 14 pessoas com ferimentos de bala vieram ao nosso hospital, duas das quais morreram. E na terça-feira houve 10 pessoas com ferimentos de bala, incluindo um morto", afirmou.

Em Dire Dawa, também no leste do país, duas pessoas foram mortas e quatro ficaram feridas, de acordo com um comunicado do município. A Comissão Etíope de Direitos Humanos também afirmou hoje, num comunicado, que houve mortes em 13 locais diferentes na região de Oromia, nos arredores da capital do país, Adis Abeba.

A organização afirmou estar "profundamente preocupada" e exortou "as autoridades a impedirem as forças de segurança de uso excessivo da força", sem qualquer avaliação. Uma investigadora da Amnistia Internacional, Fisseha Tekle, estimou que pelo menos 20 pessoas tinham sido mortas, um número que não pôde ser confirmado por fontes independentes.

"O Governo deveria investigar os membros das forças de segurança que são suspeitos de cometer esta violência", disse aquela responsável à agência noticiosa. Os protestos estão, pelo menos parcialmente, ligados a rumores de que Jawar Mohammed, um dos principais opositores de Abiy preso em 01 de Julho, não está a receber os cuidados médicos de que necessita na prisão, adiantou Fisseha Tekle.

Acusado de alimentar a violência após o assassinato de Hachalu, o magnata dos media Jawar Mohammed apareceu no tribunal na segunda-feira queixando-se de "vómitos" e "tremores" e pediu para ser tratado pelos seus próprios médicos, porque não confia nos médicos do Governo, disse o seu advogado, Tuli Bayyisa.

Abiy, que chegou ao poder em abril de 2018, é o primeiro chefe de Governo da história moderna da Etiópia a pertencer ao grupo étnico maioritário oromo. Mas tem sido fortemente criticado por nacionalistas oromo, como Jawar, que o acusam de não ir ao encontro das aspirações da sua comunidade, que há muito se considera política e economicamente marginalizada.