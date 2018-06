Mundo

Dissidentes do PAIGC criam movimento

Dissidentes do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) anunciaram a criação do Movimento para a Alternância Democrática (MAD) com o qual prometem ir às eleições coligados com outras formações políticas.

O movimento é integrado pelo grupo dos 15 deputados expulsos do PAIGC e seus apoiantes. Braima Camará, coordenador do grupo dos 15 deputados expulsos do PAIGC, defendeu que o MAD está aberto a coligações “com toda a gente” e elegeu o Partido da Renovação Social (PRS) como possível parceiro para as eleições legislativas marcadas para 18 de Novembro.

No discurso de encerramento de uma convenção que juntou em Bissau cerca de 600 apoiantes do grupo dos 15, Braima Camará afirmou, por diversas vezes, que “o PRS é o dono do grupo dos 15”. Depois, Braima Camará explicou que se estava a referir aos apoios que aqueles deputados receberam por parte do Partido de Renovação Social quando o PAIGC os quis expulsar do Parlamento, devido às divergências com a direcção do partido, liderado por Domingos Simões Pereira.

Braima Camará garantiu que o seu grupo está “profundamente agradecido ao PRS”.

Camará disse estarem fora de questão quaisquer entendimentos com o PAIGC no âmbito das próximas eleições legislativas.